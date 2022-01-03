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СК возбудил дело после отравления детей в Омске

По данным ведомства, состояние детей оценивается как удовлетворительное

ОМСК, 3 января. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Ранее прокуратура Омской области сообщила, что девять детей были госпитализированы с признаками отравления парами хлора после посещения спортивно-оздоровительного центра вечером 2 января. Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что дети почувствовали недомогание после отдыха со своими родителями в комплексе "Райская лагуна". Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легком состоянии. Также одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении.

"Возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, состояние детей оценивается как удовлетворительное. На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели.

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