Рязанские власти окажут помощь четырем жителям региона, пострадавшим в ДТП в Белоруссии

ТАСС, 3 января. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь четырем жителям региона, которые пострадали в Белоруссии в ДТП с участием экскурсионного автобуса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Рязанской области.

Что известно о ДТП с россиянами в Белоруссии

"Четверо жителей Рязанской области госпитализированы после ДТП в Республике Беларусь. По информации ГУ здравоохранения Витебского облисполкома, состояние четырех рязанцев опасений не вызывает, необходимая помощь оказана им в полном объеме. Все они 1966-1967 г. р. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил членам оперативной группы правительства связаться с руководством Витебской области, чтобы организовать оказание содействия и возможную помощь пострадавшим", - сообщила она.