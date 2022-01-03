Пострадавшие в ДТП в Белоруссии туристы 4 января пройдут полное обследование

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пострадавшие в результате ДТП российские туристы останутся в областной клинической больнице Витебска до завтрашнего дня, чтобы пройти полное медицинское обследование. Те, кому не потребуется дополнительная помощь, смогут продолжить свою поездку, заявил в понедельник пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

Что известно о ДТП с россиянами в Белоруссии

"До завтрашнего дня все наши граждане останутся в больнице, чтобы пройти полное медицинское обследование. Если вдруг будет выявлено что-то дополнительно, естественно, те, кому это необходимо, останутся в больнице, остальным завтра будет предоставлен автобус, и они смогут продолжить свое путешествие", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В понедельник на 120-м км автодороги М-8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины водитель автомобиля "Рено" при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса Белоруссии.

По данным Минздрава республики, всего пострадал 41 пассажир. Шесть россиян находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы. Пострадавшие госпитализированы в Витебскую областную больницу.