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Два жителя Нижегородской области пострадали в ДТП в Белоруссии

Они получили травмы легкой и средней степени тяжести

ТАСС, 3 января. Два жителя Нижегородской области получили травмы в результате аварии с туристическим автобусом в Белоруссии, сообщил в понедельник замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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"В ДТП с туристическим автобусом пострадал 41 человек, из них два человека из Нижегородской области. Пострадавшие из Нижегородской области получили травмы легкой и средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Пострадавшие доставлены в витебскую областную больницу", - написал он.

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РоссияНижегородская область
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