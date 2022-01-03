Два жителя Нижегородской области пострадали в ДТП в Белоруссии

ТАСС, 3 января. Два жителя Нижегородской области получили травмы в результате аварии с туристическим автобусом в Белоруссии, сообщил в понедельник замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Что известно о ДТП с россиянами в Белоруссии

"В ДТП с туристическим автобусом пострадал 41 человек, из них два человека из Нижегородской области. Пострадавшие из Нижегородской области получили травмы легкой и средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Пострадавшие доставлены в витебскую областную больницу", - написал он.