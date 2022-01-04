МВД: на территории Чечни в 2021 году не зафиксировано ни одного факта хищения автомобиля

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Хищений автотранспортных средств на территории Чечни в 2021 году зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе МВД по республике, отметив, что данные сервиса "Автотека" не соответствуют действительности.

"На территории Чеченской Республики в 2021 году не зарегистрировано ни одного факта кражи автотранспортных средств. Зарегистрирован один угон автотранспорта без цели хищения, который после угона в течение нескольких часов сотрудниками полиции был обнаружен и передан владельцу", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на сервис "Автотека" сообщалось о том, что Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская, Иркутская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская и Ленинградская области, а также Ставропольский край, Крым и Санкт-Петербург считаются регионами с относительно высокими показателями по угонам.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что самыми угоняемыми автомобилями в 2021 году в России стали Hyundai Solaris и Kia Rio.