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Движение полностью восстановили на автодороге М-4 "Дон" в Тульской области

За сутки на трассе столкнулись 118 транспортных средств

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, где за сутки столкнулись порядка 120 транспортных средств, полностью восстановили. Об этом сообщила в среду пресс-служба госкомпании "Автодор".

"Движение на М-4 в Тульской области открыто и в сторону Москвы. Теперь вся дорога работает", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких часов движение всех транспортных средств по федеральной трассе М-4 "Дон" было остановлено в обоих направлениях. Позже движение восстановили по одной полосе в каждом направлении. Всего за сутки на пяти участках трассы М-4 "Дон" в Тульской области из-за непогоды столкнулись 118 транспортных средств.

Теги
РоссияТульская область
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