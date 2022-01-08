Уголовное дело возбудили по факту пожара в пансионате в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 8 января. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Кузбассе по факту пожара в частном пансионате для престарелых людей "Золотой век", где погибли четыре человека. Следователи работают с владельцем учреждения, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе

"По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи", - говорится в сообщении.

Следователи изъяли документы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, которые установят причины смерти и возникновения пожара. Уголовное дело передано в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления, расследование находится на контроле прокуратуры Кузбасса.