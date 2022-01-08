В Курске ликвидировали аварию на теплотрассе

ТАСС, 8 января. Ремонтные бригады ликвидировали аварию на теплосетях в Курске, где из-за прорыва трубопровода без отопления и горячей воды утром в субботу остались более 11 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба курского филиала ПАО "Квадра".

"Наши специалисты завершили ремонт трубопровода на проспекте Дружбы и приступили к заполнению теплосетей в Северо-Западном районе. В течение двух часов теплоэнергетики создадут в центральной системе теплоснабжения режимы, необходимые для подачи тепла и горячей воды жилым домам и социальным объектам", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы курского филиала ПАО "Квадра", диспетчеры сообщили в управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие организации Курска о скором возобновлении отопления и подаче горячей воды.

Утром в субботу в Центральном округе Курска произошла авария на участке тепловой магистрали, из-за чего под ограничения в отоплении и подаче горячей воды попали 196 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 11 200 человек, в том числе 3 510 детей, а в зоне отключения оказались шесть детских садов и пять учебных заведений. К ликвидации аварии привлекли две ремонтные бригады и 10 единиц техники, им пришлось заменить почти пятиметровый участок теплотрассы.

В Курске проживает около 450 тыс. человек, в настоящее время температура воздуха в городе составляет девять градусов мороза.