В Нижегородской области арестовали женщину, обвиняемую в убийстве внука

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Суд заключил под стражу женщину из Выксы Нижегородской области, которую обвиняют в убийстве своего внука. Она не признает свою вину, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что вечером 8 января нетрезвая женщина, находясь на кухне в квартире в городе Выкса, выбросила на улицу через окно своего двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб, согласно заключению экспертизы, его смерть наступила от переохлаждения.

"12 января 2022 года судом удовлетворено ходатайство следователя Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении 62-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), меры пресечении в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

В СК отметили, что вину по предъявленному обвинению пенсионерка не признала. "В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщили в управлении.