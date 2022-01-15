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Причиной ДТП с автобусом в Москве стала потеря управления такси при попытке обгона

Водитель автобуса после столкновения въехал в мачту освещения
© Антон Вергун/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Таксист при опережении автобуса на Варшавском шоссе не справился с управлением и столкнулся с ним. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"Как поясняет водитель Hyundai (такси), его занесло при опережении пассажирского автобуса, и, не справившись с управлением, он произвел касательное столкновение с ним", - сообщает Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД установили, что действия водителя легковушки стали причиной изменения траектории движения автобуса, водитель которого после столкновения въехал в мачту освещения.

Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись утром в субботу на Варшавском шоссе. По данным источника ТАСС в экстренных службах, всего 12 человек получили травмы, среди них двое детей. Госавтоинспекция сообщала, что среди пострадавших двухмесячный ребенок.

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