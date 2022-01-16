В полиции сообщили, что захвативший синагогу в Техасе мертв

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Глава полиции города Колливилль (штат Техас) Майкл Миллер сообщил в субботу на пресс-конференции, что мужчина, захвативший синагогу в городе, мертв. ФБР ведет расследование ситуации и изучает контакты преступника.

"Мы вели переговоры с данным лицом весь день, были на постоянной связи с ним. Он освободил одного заложника, - сказал он. - ФБР обратилось к подразделению по спасению заложников, <...> думаю, они направили около 60-70 человек из столичного округа Колумбия". "Около 21:00 (06:00 мск 16 января - прим. ТАСС) подразделение вошло в синагогу, освободило троих заложников. Злоумышленник мертв", - добавил Миллер.

Как отметил представитель ФБР, к операции в целом было привлечено около 200 человек. "Мы продолжим расследовать информацию о захватившем заложников, его контакты", - сказал он.

Телекомпания ABC ранее сообщила о захвате в заложники четырех человек, в том числе раввина. Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требует освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В свою очередь адвокат Аафии Сиддикки Марва Элибиалли заявила телеканалу CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной. Представители местных правоохранительных органов на пресс-конференции отказались предоставить подробности о личности злоумышленника.

Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, поблагодарил правоохранительные органы за успешную операцию, отметив, что о мотивах злоумышленника станет известно позднее. "Но позвольте мне пояснить всем, кто намерен сеять ненависть: мы будем выступать против антисемитизма и распространения экстремизма в этой стране", - говорится в письменном заявлении американского лидера.