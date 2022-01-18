Суд в Воронеже назначил принудительное лечение бывшему срочнику, убившему трех сослуживцев

ВОРОНЕЖ, 18 января. /ТАСС/. Судья второй Западного окружного военного суда в здании Воронежского гарнизонного военного суда завершил рассмотрение уголовного дела бывшего срочника Антона Макарова, убившего трех сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Макаров освобожден от уголовной ответственности, признан невменяемым, ему назначено принудительное психиатрическое лечение, сообщила во вторник пресс-служба суда в Воронеже.

"Постановлением 2-го Западного окружного военного суда Макаров освобожден от уголовной ответственности за совершение запрещенных уголовным законом деяний <...> к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь <...>. Суд нашел достоверным заключение экспертов, а Макарова признал невменяемым", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, Макаров страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает и не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. "У Макарова наблюдались признаки нарастающего эмоционального напряжения в исследуемой ситуации, но признаков аффективного взрыва и спада аффективного возбуждения у него не отмечалось. Макаров в момент совершения инкриминируемых действий в состоянии аффекта не находился и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщила пресс-служба суда.