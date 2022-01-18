Экс-главу компании приговорили к условному сроку за взятку бывшему министру ЖКХ Удмуртии

ТАСС, 18 января. Бывшего директора еще одной компании осудили в Удмуртии по делу о даче взятки бывшему руководителю ГУП "ТПО ЖКХ УР" Ивану Ястребу, который ранее занимал также пост министра ЖКХ республики. Руководителя коммерческой фирмы приговорили к пяти годам условно и штрафу в размере 9 млн рублей, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов региона.

"В Октябрьском районном суде Ижевска оглашен приговор в отношении бывшего директора ООО "Экотон Инжиниринг", признанного виновным в даче взятки в виде денег должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого. Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 9 млн рублей", - сказано в сообщении.

Установлено, что в июне 2020 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно по поручению взяткополучателя, предложило подсудимому передать генеральному директору ГУП "ТПО ЖКХ УР" взятку в размере 9 млн рублей за заключение договора на поставку очистного оборудования и выполнение работ по его установке в поселке Кез, за обеспечение приемки поставленного оборудования и выполненных работ по его монтажу, за обеспечение оплаты стоимости договора.

Это предложение подсудимый принял. После передачи 1 млн 950 тыс. рублей в качестве первой части взятки подсудимый, взяткополучатель и посредник во взяточничестве были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.

Иван Ястреб был назначен в октябре 2017 года и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртии, с мая 2018 года до февраля 2019-го занимал пост министра. Затем был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии".

Ранее по делу, связанному со взятками, суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года жительницу Белгорода, руководившую другой компанией.