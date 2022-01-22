Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли восемь рожениц

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Росздравнадзор начал проверку медучреждения в Северной Осетии, в котором в течение четырех месяцев скончались восемь рожениц, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в Северной Осетии в сентябре-декабре 2021 года в одной из районных клинических больниц зафиксировано восемь смертей беременных. По данному факту проводится доследственная проверка. Родственники погибших направили обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту смертей рожениц в Северной Осетии.