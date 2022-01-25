СМИ: в отдельных районах Ташкента возобновилась подача электричества

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Ранее на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. В Бишкеке было отключено отопление, перестали работать банкоматы, в некоторых районах не было воды. В Ташкенте временно остановилось метро, на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой в Узбекистане застряли туристы. Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.