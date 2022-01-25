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СМИ: в отдельных районах Ташкента возобновилась подача электричества

Официального подтверждения информации пока нет

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Электроснабжение начало восстанавливаться в отдельных районах столицы Узбекистана, сообщает во вторник издание "Газета.uz".

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Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. В Бишкеке было отключено отопление, перестали работать банкоматы, в некоторых районах не было воды. В Ташкенте временно остановилось метро, на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой в Узбекистане застряли туристы. Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.

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