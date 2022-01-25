Штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав грозит женщине, не пропустившей скорую в Мытищах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Штраф в размере до 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до одного года грозит женщине, управлявшей легковым автомобилем, которая не пропустила машину скорой помощи в Мытищах.

"За непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 23-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ", - сообщила ТАСС начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России.

Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как женщина долго спорит с водителем машины скорой помощи вместо того, чтобы уступить дорогу спешащим на вызов медикам. Полиция начала проверку данного видео.