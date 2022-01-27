Движение автомобилей по трассе Екатеринбург - Пермь перекрыли из-за ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Движение автомобилей по трассе Р-242 Екатеринбург - Пермь перекрыто из-за лобового столкновения автомобилей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Уралуправтодора.

"Р-242 Пермь - Екатеринбург, км 184 ориентировочно в 11:20 мск водитель Renault, двигаясь в направлении Екатеринбурга, допустил лобовое столкновение с MAN. Предварительно, пострадал один человек. СМП на месте, ожидают прибытия сотрудников ГИБДД. Движение полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Renault с прицепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом. "В результате происшествия 55-летний водитель грузовика MAN погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля Renault доставлен в больницу Красноуфимска для осмотра врачами", - добавили в региональном управлении ГИБДД.