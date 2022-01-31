В Ленобласти нашли тело ребенка, провалившегося под лед Невы неделю назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Тело ребенка, утонувшего в Неве неделю назад, нашли неподалеку от места трагедии в поселке Новосаратовка под Петербургом. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

"Накануне вечером тело мальчика обнаружили спасатели из областной аварийно-спасательной службы, доставили на берег и передали сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

Об инциденте стало известно вечером 24 января. В момент происшествия рядом с ребенком находились его брат-близнец и 26-летняя тетя, с которой дети отправились на прогулку вдоль берега реки. Когда они находились на причале, женщина отвлеклась, и один из братьев спрыгнул с причала на лед, который проломился. Мальчик провалился в воду и утонул. На поиски тела ребенка отправили 37 человек на 13 единицах спасательной техники МЧС. В отношении тети мальчика следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.