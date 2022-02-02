Затонувшее в порту в Приморье судно не угрожает судоходству

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Затонувшее у берега в приморском порту Зарубино рыболовное судно "Акванавт" не угрожает судоходству, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Судно затонуло в среду около 10:00 (03:00 мск) у причала Зарубинской базы флота, было эвакуировано 14 членов экипажа, один человек погиб. По данным Приморской транспортной прокуратуры, на борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива. Предварительно установлено, что затопление произошло после того, как на судне начался крен, оно потеряло остойчивость и во внутренние помещения поступила вода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

"Утечки топлива нет. <...> Угрозы для судоходства нет", - сообщил Кравченко. Он уточнил, что водолазное обследование пока не проводилось, данных о том, сообщал ли экипаж о крене и повреждениях судна ранее, нет.

Владелец судна - компания "Примкраб". Судно было построено в Японии в 1980 году. Оно работало под российским флагом, его наибольшая длина составляет 33,2 м, наибольшая ширина - 6,38 м.