Движение пригородных поездов восстановили в Кузбассе, где сошел с рельсов грузовой вагон

ТАСС, 2 февраля. Движение пригородных поездов в Кемеровской области, где на перегоне Чульжан - Бельсу сошел с рельсов грузовой вагон, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Движение поездов восстановлено", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром, в 05:11 (01:11 мск), на перегоне Чульжан - Бельсу однопутного электрифицированного участка Красноярской железной дороги Междуреченск - Бискамжа произошел сход одного вагона грузового поезда. Нарушения габарита пути не произошло, пострадавших и угрозы экологии не было. Но из-за схода вагона были внесены временные изменения в расписание пригородных поездов. Так, маршрут электропоезда Междуреченск - Бискамжа сократили до станции Карай. Поезд Лужба - Междуреченск, который должен был отправиться в 09:40 (05:40 мск), был отменен.

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", расположена в Красноярском крае и Хакасии, а также частично на территории Кемеровской и Иркутской областей. Дорога связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую железные дороги.