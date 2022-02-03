В Саратове начали проверку по факту нападения стаи бродячих собак на ребенка

ТАСС, 3 февраля. Следователи проводят проверку после появления в СМИ информации о нападении стаи бродячих собак на девятилетнего ребенка в Саратове. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Что делать при встрече со стаей собак

Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

"Согласно данным, размещенным в средствах массовой информации, 2 февраля 2022 года на улице Тульской Саратова стая бродячих собак напала на девятилетнего ребенка, одна из которых укусила его за локоть. Следственным отделом по Саратову следственного управления СК РФ по области по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана объективная юридическая оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных.