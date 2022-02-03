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Информация о минировании школ в Москве и Подмосковье оказалась ложной

Из-за угрозы взрыва специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи также проверяли несколько станций столичного метро

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва 30 школ в Москве и Подмосковье оказалась ложной. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг поступило анонимное сообщение о том, что 25 школ в Москве и пять школ в  Королеве заминированы. Также из-за угрозы взрыва специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи проверяли несколько станций столичного метро. Информация не подтвердилась.

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