Информация о минировании школ в Москве и Подмосковье оказалась ложной

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва 30 школ в Москве и Подмосковье оказалась ложной. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг поступило анонимное сообщение о том, что 25 школ в Москве и пять школ в Королеве заминированы. Также из-за угрозы взрыва специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи проверяли несколько станций столичного метро. Информация не подтвердилась.