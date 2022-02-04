Открытое горение на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине ликвидировали

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в подмосковном городе Фрязино. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение на пожаре в Московской области ликвидировано в 06:15 мск", - сказали в пресс-службе.

Пожар на мебельной фабрике начался вечером в четверг. Площадь, охваченная огнем, составила 7 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение конструкций здания. Пожару был присвоен третий (повышенный) номер сложности. Из здания фабрики были эвакуированы 70 человек.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил об одном пострадавшем.