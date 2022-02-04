В Калининграде возбудили дело против водителя грузовика, сбившего женщину с ребенком

КАЛИНИНГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила уголовное дело против ранее судимого водителя грузовика, сбившего женщину с полуторагодовалым ребенком на пешеходном переходе. Женщина погибла на месте, ее сын в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила в пятницу журналистам начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"Следственным отделом ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека") в отношении 47-летнего водителя грузовика. Ранее судимого жителя Зеленоградского района подозревают в наезде на женщину с ребенком, в результате которого 28-летняя калининградка скончалась. Ее полуторагодовалый сын не пострадал", - сообщила Поставничая.

ДТП произошло 3 февраля около 17:00 в Калининграде. По предварительной версии, водитель самосвала с прицепом поворачивая направо, чтобы подняться по второй эстакаде на зеленый сигнал светофора, сбил 28-летнюю женщину с ребенком в коляске на пешеходном переходе. Женщина смогла оттолкнуть коляску в сторону, чем спасла жизнь своему сыну. "Сама девушка погибла на месте. Сейчас малыш, которому полтора года, находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное, травм нет", - уточнила Поставничая.

Начальник пресс-службы областного УМВД добавила, что отец мальчика моряк и сейчас находится в рейсе, но у ребенка в Калининграде есть бабушка и дедушка. Отец малыша доверил им заботу о ребенке до возвращения домой.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что региональное Министерство социальной политики окажет правовую помощь семье в оформлении документов на ребенка, а также в случае необходимости и социально-психологическую поддержку.