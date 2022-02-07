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Число пострадавших в ДТП с автобусом на юге Мексики возросло до 30

Помимо местных жителей, среди них туристы из Франции, ФРГ и Пакистана

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Не менее 30 человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом сообщил в воскресенье вечером телеканал Televisa. Ранее в тот же день появилась информация о 15 пострадавших.

"По предварительным данным, погибли восемь человек, и 30 получили травмы", - сказал начальник управления гражданской обороны муниципалитета Солидаридад Сесар Флорес Санчес. В спасательной операции участвовали экстренные службы четырех муниципалитетов Кинтана-Роо, а также полицейские и бойцы Нацгвардии. В числе тех, кому понадобилась медицинская помощь, помимо мексиканцев, оказались туристы из Франции, ФРГ и Пакистана.

Прокуратура штата приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По данным надзорного ведомства, к настоящему времени удалось опознать четверых погибших.

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