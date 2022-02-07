В Приангарье возбудили уголовное дело после гибели двух детей на пожаре

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с гибелью двоих детей на пожаре в деревне Тимирязева Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером 5 февраля в деревне Тимирязева Качугского района, где загорелся частный дом. Погибли двое детей в возрасте четырех лет и одного года. Их мать вместе с пятимесячным ребенком госпитализирована с ожогами. По версии следствия, 28-летний сожитель женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности облил ее и детей легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Также возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По указанию председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.