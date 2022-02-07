На Кубани возбудили дело после гибели женщины и четырех детей

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели женщины и четверых детей, предварительно, от отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

"Установлено, что женщина с детьми проживала в одном из домов, расположенных по улице Колхозной в поселке Афипском Северского района. По данным следствия, утром 7 февраля 2022 года мать женщины пришла к ним домой, где обнаружила дочь и четверых ее детей в возрасте от 1,5 до 15 лет без признаков жизни. По данному факту территориальным следственным отделом было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что следователи и следователи-криминалисты осматривают на месте происшествия газовое оборудование и вентиляционные каналы, изымают документацию по газоснабжению и установке газового оборудования. В прокуратуре Краснодарского края ТАСС добавили, что семья благополучная, на учете не состояла. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае ТАСС отказали в предоставлении комментария. "Пока ведутся следственные действия, никаких комментариев никто не дает", - заявили в аппарате.

Заместитель главы Северского района по соцвопросам Марина Наумейко добавила ТАСС, что власти района окажут помощь при организации похорон семьи.