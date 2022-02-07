Рейс из Москвы, севший из-за запаха гари в Омске, вылетел в Горно-Алтайск

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который по пути из Москвы в Горно-Алтайск вынужден был совершить посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне, вылетел в аэропорт назначения. Об этом сообщается на сайте аэропорта Омск Центральный.

"Рейс СУ1524, Горно-Алтайск, время отправления 15:35 (12:35 мск)", - сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Самолет с 76 пассажирами, следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужден был совершить посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, посадка прошла успешно, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. По факту инцидента проводится проверка. В аэропорту уточнили, что сразу после приземления самолета технические службы приступили к его осмотру. Пассажиров забрал резервный борт, который прибыл в Омск днем.