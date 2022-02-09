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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму

Суд вынес приговор организатору рейса автобуса, попавшего в ДТП с девятью жертвами в Крыму

Мужчина получил 5,5 года лишения свободы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Белогорский районный суд в среду приговорил к 5,5 года колонии предпринимателя, организовавшего летом 2020 года рейс из Краснодара в Севастополь микроавтобуса, который попал в ДТП. В аварии погибли девять человек, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло ранним утром 31 июля 2020 года на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. По данным правоохранительных органов, водитель микроавтобуса уснул за рулем и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе водитель микроавтобуса и один ребенок. Еще девять человек, в том числе два ребенка, пострадали.

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РоссияКрымДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
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