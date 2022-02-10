Почти все объявившие голодовку в ульяновской колонии прекратили ее

УЛЬЯНОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Более 30 заключенных прекратили голодовку в исправительной колонии № 10 в Ульяновской области, еще четверо пока отказываются от приема пищи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

5 февраля 38 осужденных, являющихся злостными нарушителями порядка отбывания наказания в ИК-10, объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима. Они находятся под контролем медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное. "В ИК-10 сейчас четыре человека продолжают голодовку. Остальные заключенные начали прием пищи", - сказала собеседница агентства.

Представитель пресс-службы добавила, что 6 февраля в исправительной колонии строгого режима № 9 Ульяновской области осужденные, находящиеся за нарушения в камерах штрафного изолятора (ШИЗО) и помещениях камерного типа (ПКТ), написали в адрес администрации исправительного учреждения заявления с отказом от приема пищи. "Был установлен организатор группового отказа от приема пищи, осужденный Б., отбывающий наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, который путем высказывания угроз применения насилия в адрес других осужденных склонил их к объявлению голодовки и написанию соответствующих заявлений", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в действиях этого заключенного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Материал в его отношении направлен в следственные органы. На сегодняшний день все заключенные ИК-9 принимают пищу.