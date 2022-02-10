В Новгородской области глыба льда упала на мать с ребенком

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новгородской области по факту падения глыбы льда на женщину с ребенком с крыши многоквартирного дома в Чудове. В результате падения льда ребенок получил телесные повреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Женщина с ребенком возвращались из сада, когда с крыши дома на них упала ледяная глыба. Мальчик получил телесные повреждения. За помощью они обратились в приемный покой больницы. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело", - сообщили в прокуратуре.

Наледь упала с кровли многоквартирного дома на ул. Ленина в Чудове. Как удалось установить в ходе проверки, сотрудники обслуживающей организации не осуществляли своевременную уборку и очистку крыши многоквартирного жилого дома. В результате произошел сход снега и наледи с крыши дома на женщину и ребенка 2016 года рождения, которые возвращались из детского сада.

На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Это уже третий случай схода снежной массы и наледи на людей в Новгородской области. Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде пострадала женщина, которая в этот момент везла ребенка в коляске. В результате инцидента ребенок не пострадал, а женщина получила ушибы. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Еще одна женщина пострадала от схода снега и наледи на улице Попова в областном центре.