В прокуратуре сообщили, что упавший на Камчатке самолет принадлежал частной компании

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-2, который упал на Камчатке, принадлежал частной компании "Камчатский кречет", сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Воздушное судно принадлежит ООО "Камчатский кречет". Это частный самолет. По предварительным данным, пассажиров на борту не было", - уточнили в ведомстве.

Самолет Ан-2 летел с грузом на борту в село Тымлат из села Северные Коряки. Два члена экипажа в результате ЧП погибли, их тела найдены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.