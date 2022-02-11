Суд повторно отказал гендиректору холдинга "СДС-Уголь" в Кузбассе в освобождении из СИЗО

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отказал защите гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева в его освобождении из-под ареста, который был избран ему в рамках уголовного дела о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщается на официальном сайте суда.

В декабре прошлого года адвокаты Алексеева уже подавали апелляционную жалобу на его арест, но она была оставлена судом без удовлетворения, после чего срок содержания под стражей был продлен до апреля текущего года.

"Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемого Алексеева Г. Ф. и его адвоката на постановление Заводского районного суда г. Кемерова. Обжалуемым постановлением отказано в избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, не связанной с заключением под стражу, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца - до 25 апреля 2022 года. Постановление оставлено без изменения в части срока продления избранной меры пресечения", - сообщает пресс-служба облсуда.

Уточняется, что апелляционная жалоба Алексеева и его адвокатов при этом удовлетворена частично. Из постановления районного суда о продлении срока ареста исключены ссылки на отдельные обстоятельства. Их содержание областной суд не раскрывает, уточняя лишь, что на избранную обвиняемому меру пресечения это не повлияло.

Алексееву инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей на входящей в состав возглавляемого им холдинга шахте "Листвяжная". Аналогичное обвинение предъявлено техническому директору компании "СДС-Уголь" Антону Якутову, директору шахты Сергею Махракову и начальнику участка Сергею Герасименку, апелляционные жалобы которых об изменении меры пресечения Кемеровский областной суд 11 февраля также оставил без удовлетворения.