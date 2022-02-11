Суд арестовал двух участников нападения на магазин "Пятерочка" в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Истринский суд Московской области арестовал двоих приезжих из Таджикистана, которые обвиняются в нападении на магазин "Пятерочка" в подмосковном селе Новопетровское Истринского городского округа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Назиркулу Бобокулову меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал судья.

В ходе заседания он заявил, что хочет попросить прощения у родственников погибшей кассирши. "Я, конечно, раскаиваюсь. Хочу попросить прощения у родственников убитой", - сказал Бобокулов. Он полностью признал вину и не возражал против ареста.

Суд учел, что обвиняемый находился в РФ нелегально, а также не имеет легальных источников дохода. По мнению судьи, находясь на свободе, он может скрыться от следствия. Как следует из материалов дела, причастность арестованного к преступлению подтверждается записями с камер наблюдения, а также "следами преступления, найденными в месте его проживания". Из материалов дела следует, что Бобокулов отвез соучастников преступления к магазину и увез обратно.

Также суд арестовал второго участника нападения на магазин.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Акбарали Бурхонова на срок до 28 апреля", - сказал судья.

В ночь на среду в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин и избили его сотрудников. В результате кассир, женщина 1970 года рождения, погибла, директор магазина и его супруга госпитализированы. По данным СК, грабители похитили из кассы 96 тысяч рублей и скрылись. Полиция задержала всех подозреваемых в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).