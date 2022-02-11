Суд Петербурга отправил под домашний арест чиновника по делу о взятке от уборщиков снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе отдела закупок администрации района по обвинению в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерия Мещерякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), сроком по 7 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Сам Мещеряков не возражал против домашнего ареста, однако просил о запрете определенных действий.

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, за указанную сумму чиновник оказал содействие коммерческим структурам при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий от снега. По информации источника, уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено после прошедших во вторник масштабных проверок на коммунальных и дорожных предприятиях города. В рамках рейда было проведено более 50 обысков, итогом которых стали еще шесть задержаний в рамках расследования уголовных дел о хищении средств, выделенных на уборку Петербурга от снега и наледи.