Подозреваемая в покушении на убийство сына в Энгельсе находилась в состоянии опьянения

ТАСС, 12 февраля. Мать, подозреваемая в покушении на убийство сына в Энгельсе, находилась в состоянии алкогольного опьянения на момент инцидента. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на своей странице в Instagram в субботу.

"Сегодняшний ночной случай в Энгельсе - беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали, и здравого смысла. <...> Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра", - написал он.

По словам Костина, ребенка переводят в профильную больницу, где медики продолжат лечение. "Надеюсь на лучшее, уверен, что детские врачи сделают все возможное, чтобы он скорее поправился", - отметил он.

По последним данным областного СУ СК России, по подозрению в покушении на убийство пятилетнего ребенка задержали его мать. 29-летнюю женщину доставили в следственный отдел по Энгельсу, с ее участием проводятся следственные действия.

Как сообщал ТАСС, ночью 12 февраля из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в медицинское учреждение госпитализировали с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи. В прокуратуре Саратовской области уточнили, что речь идет об общежитии. При проведении собственной проверки надзорное ведомство установило, что мальчик воспитывается 29-летней матерью, семья переехала в город на постоянное место жительство в июле 2020 года.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка. Проверку также начала областная прокуратура. По ее результатам дадут оценку исполнению женщиной родительских прав, а также надлежащего исполнения органами системы профилактики возложенных полномочий, рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.