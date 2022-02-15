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Крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области

Обвиняемые в крушении самолета Ту-22М3 под Мурманском не признали вину

Бывшего командира и руководителя полетов обвинили в халатности и нарушении правил полетов

МУРМАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Бывшие командир и руководитель полетов войсковой части в Мурманской области, которых обвиняют по уголовному делу о крушении бомбардировщика Ту-22МЗ в 2019 году и гибели троих человек, не признали вину.

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Крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.

Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Юрий Касаткин.

"Нет, конечно, вину не признаем", - сказал он.

Адвокат сообщил, что в Мурманском гарнизонном военном суде началось слушание дела.

Командир войсковой части полковник Владимир Алесенко обвиняется в халатности, а руководитель полетов майор Владимир Степанов - в нарушении правил полетов.

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Мурманская областьКрушение бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области
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