Обвиняемые в крушении самолета Ту-22М3 под Мурманском не признали вину

МУРМАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Бывшие командир и руководитель полетов войсковой части в Мурманской области, которых обвиняют по уголовному делу о крушении бомбардировщика Ту-22МЗ в 2019 году и гибели троих человек, не признали вину.

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Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Юрий Касаткин.

"Нет, конечно, вину не признаем", - сказал он.

Адвокат сообщил, что в Мурманском гарнизонном военном суде началось слушание дела.

Командир войсковой части полковник Владимир Алесенко обвиняется в халатности, а руководитель полетов майор Владимир Степанов - в нарушении правил полетов.