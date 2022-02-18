Задержали замглавы Минздрава Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов задержан в пятницу в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Действительно, Кузнецов задержан. Ему могут предъявить обвинение в превышении должностных полномочий", - сказал источник, посоветовав обратиться за официальными комментариями в следственное управление СК России по Челябинской области.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области факт проведения следственных действий в Минздраве региона подтвердили, но от других комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления ФСБ России по региону проводят следственно-оперативные действия в Минздраве Челябинской области. По данным местных СМИ, силовиков интересуют закупки медицинской техники.

Кузнецову 50 лет. В 1996 году он окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Заместителем областного министра работает с 2013 года.