Суд арестовал экс-главу жилищной инспекции Приморья по делу о получении взятки

ТАСС, 20 февраля. Суд избрал подозреваемому в получении взятки экс-руководителю государственной жилищной инспекции Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила в воскресенье прокуратура региона.

"Сегодня с учетом позиции представителя прокуратуры Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

18 февраля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю задержали начальника государственной жилищной инспекции по региону Евгения Баршая при передаче ему взятки. По версии следствия, он получил от представителя юридического лица взятку в размере 100 тыс. рублей за включение дополнительных многоквартирных домов на территории Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. Взяткодатель действовала в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".