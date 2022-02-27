Задержанные в Ленобласти торговали советским и немецким оружием времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Участники организованной преступной группы, которых ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали в городе Сланцы Ленинградской области, искали оружие в местах сражений Великой Отечественной войны, восстанавливали его боевые свойства и продавали. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Члены группы занимались поиском оружия в местах сражений в годы Великой Отечественной войны и его восстановлением. В ходе спецоперации по задержанию преступников и дальнейших обысков у них было изъято больше 100 единиц различного огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.

Согласно оперативным данным, всего в группу входили до 10 человек с конкретно обозначенными функциями. Одни закупали деактивированное оружие, другие - занимались его восстановлением до боевого состояния, третьи - реализовывали сбыт, отметил источник.

Сотрудники полиции 26 февраля ​​​​​​​задержали в Ленинградской области четырех подозреваемых в незаконном обороте оружия. В отношении них возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 222 УК РФ).