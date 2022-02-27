Бастрыкин поручил возбудить дело о попадании снаряда на территорию Ростовской области

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал провести расследование по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - подчеркнули в СК.

В воскресенье в слободе Кудиновка Ростовской области в 20 км от границы был зафиксирован факт попадания снаряда, выпущенного с украинской территории. По предварительной информации, никто не пострадал.

25 февраля в СК сообщили, что зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела.-