{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Бастрыкин поручил возбудить дело о попадании снаряда на территорию Ростовской области

Председатель Следственного комитета потребовал принять исчерпывающие меры к установлению всех виновных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал провести расследование по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

На эту тему
Начало военной операции на Украине. Хроника событий
Начало военной операции на Украине.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - подчеркнули в СК.

В воскресенье в слободе Кудиновка Ростовской области в 20 км от границы был зафиксирован факт попадания снаряда, выпущенного с украинской территории. По предварительной информации, никто не пострадал.

25 февраля в СК сообщили, что зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела.-

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияВоенная операция на Украине
Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"
Ростехнадзор продлил сроки расследования причин аварии на шахте "Листвяжная"
При этом ведомство уже выявило такие нарушения, как неправильный способ проветривания шахты, вмешательство человека в систему вентиляции, фальсификация данных об уровне содержания метана
Читать полностью