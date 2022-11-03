Прокуратура проследит, чтобы освободившийся из колонии Бил 2,5 года не садился за руль

Блогер ранее вышел из колонии в Покрове

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московская прокуратура проконтролирует соблюдение блогером Эдвардом Билом дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортом на 2,5 года, назначенного ранее судом. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц уголовно-исполнительной инспекции при исполнении назначенного Эдуарду Билю приговором Пресненского районного суда дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года", - отметили в ведомстве.

Как стало известно в четверг, Бил, осужденный 21 марта на 1 год и 2 месяца колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, отбыл назначенное ему наказание и освободился из колонии в Покрове.

1 апреля 2021 года блогер, двигаясь с превышением скорости на Audi по Новинскому бульвару, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, водитель Volkswagen - сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. Бил полностью признал вину, примирился с потерпевшей и погасил весь ущерб.

Блогер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Пресненский суд по первому приговору назначил ему два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, после чего надзорное ведомство подало кассационную жалобу. Второй кассационный суд в декабре прошлого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.