В Орске после обрушения балки частично восстановили движение под железнодорожным мостом

Открыли только одну полосу

ОРЕНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Восстановление плит перекрытия на железнодорожном мосту в Орске Оренбургской области, где в пятницу обрушилась консольная балка, завершены в субботу утром. Движение автотранспорта под мостом восстановлено по одной полосе, сообщили в администрации Орска.

В администрации Орска со ссылкой на Южно-Уральскую железную дорогу уточнили, что до конца суток специалисты Оренбургской мостоиспытательной станции проведут обследование сооружения и выдадут заключение о дальнейшем режиме его эксплуатации. Этот документ позволит принять решение об открытии движения по двум полосам дороги.

"Ситуация остается на контроле у муниципалитета", - добавили в мэрии.

Обрушение консольной балки произошло в пятницу на железнодорожном мосту станции Орск Южно-Уральской железной дороги. Автомобильное движение под мостом было приостановлено. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в результате обрушения пострадавших и погибших нет, движение поездов не приостанавливалось. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России добавили, что в результате ЧП технические повреждения получил проезжавший под мостом автомобиль.