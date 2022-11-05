Уголовное дело возбудили в Костроме по факту гибели людей при пожаре в кафе

На место ЧП выехал руководитель СУ СК России по региону, ход расследования дела находится на его личном контроле

ТАСС, 5 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, который произошел в ночь на 5 ноября. Об этом в субботу сообщили в СУ СК по Костромской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской в Костроме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Следователи работают с очевидцами, после ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших. "На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Костромской области, ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле", - добавили в ведомстве.