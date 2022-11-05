Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела в Кострому на место пожара в ночном клубе

Комиссия установит обстоятельства ЧП даст оценку действиям оперативных служб

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.

"По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб", - сказал представитель МЧС.

В данный момент на месте ЧП ведется разбор завалов.

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме начался в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м, крыша полностью обрушилась. По последним данным, погибли 13 человек. По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы, после чего загорелись декоративные элементы на потолке. Человек, запустивший ракетницу, объявлен в розыск.