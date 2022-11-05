5 ноября, 10:02
Пожар в кафе в Костроме

СК допросил директора фирмы, организовывавшей работу клуба "Полигон" в Костроме

Следователи также допрашивают мужчину, который подозревается в том, что применил в заведении пиротехническое средство, из-за чего начался пожар

ТАСС, 5 ноября. Следователи допросили директора компании, которая организовывала работу костромского клуба "Полигон", где при пожаре погибли 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета России.

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"Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) следователями допрошена директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что, [как] предварительно [установлено], и привело к возгоранию", - сказали в ведомстве.

Также главк СК по Костромской области возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты СК. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
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