Посетители сгоревшего в Костроме клуба жаловались на частые драки и пожарную безопасность

Посетители также публиковали в интернете негативные отзывы, касающиеся антисанитарного состояния клуба, хамства персонала, невкусной еды и других неудобств

ТАСС, 5 ноября. Посетители клуба "Полигон" в Костроме, где при пожаре в ночь на субботу погибли 13 человек, жаловались на противопожарную защиту еще несколько лет назад. Это следует из отзывов о заведении в интернете.

"Приходя в заведение, оплатив вход, проходишь такие турники, как в тюрьме, при пожаре просто невозможно будет выбежать на улицу", - написала пользователь сервиса "2ГИС" Лариса Горячева в 2017 году.

Спустя несколько лет посетители продолжали отмечать пожарную опасность заведения в комментариях. Также в отзывах много жалоб на антисанитарное состояние клуба, хамство персонала, невкусную еду и другие неудобства. В целом негативных отзывов намного больше, чем позитивных. Среди негативных комментариев в соцсетях также есть сообщения о драках в заведении. Есть среди них и жалобы на охранников клуба, есть также и жалобы местных жителей, поскольку клуб находится рядом с жилыми домами.

© Прокуратура Костромской области/ ТАСС

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.