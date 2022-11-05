Тушение пожара в костромском клубе осложняли угроза обрушения и планировка

К тушению привлекли более 60 человек

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Угроза обрушения кровли и сложная планировка здания осложняли тушение и спасение людей из клуба "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу при пожаре погибли 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Тушение пожара осложняла угроза обрушения кровли, сложная планировка здания, большое количество легковоспламеняющихся материалов и быстрое распространение огня. Поиск людей продолжался с угрозой для собственной жизни в условиях плотного задымления и высокой температуры", - сказали в ведомстве.

Всего огонь тушили более 60 пожарных, включая 11 звеньев газодымозащитников, которые искали людей внутри. Основные усилия пожарных, как отметили в МЧС, были направлены на обнаружение пострадавших, локализацию и ликвидацию возгорания.

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности. Как сообщалось ранее, молодой человек, задержанный по делу о пожаре, несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к возгоранию.