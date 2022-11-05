В Костроме завершился разбор завалов на месте пожара в ночном клубе

Ликвидацию пожара не объявили

ТАСС, 5 ноября. Спасатели завершили разбор завалов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где из-за пожара погибли 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 16:48 завершены работы по разборке конструкций", - сообщили в ведомстве.

Полная ликвидация пожара еще не объявлена, уточнили в региональном главке МЧС.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны 23-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе из ракетницы, и директор компании "Империя", которая организовывала работу клуба "Полигон". Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения "Единой России" Ихтияр Мирзоев.

В регионе 7 ноября объявлен траурным днем.