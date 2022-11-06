Аварийная работа электросети и эксплуатация буржуйки могут быть причинами пожара под Ялтой

В результате ЧП никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Предварительными причинами пожара в кафе в поселке Охотничье Ялты названы аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки. Об этом сообщила в воскресенье в Telegram-канале мэр Ялты Янина Павленко.

По данным ГУ МЧС по республике Крым, пожар начался в субботу в 21:35 на плато Ай-Петри в Ялте. Горели семь одноэтажных деревянных зданий кафе и прилегающей хозяйственной постройки. Тушение пожара осложнялось густым туманом и сильным ветром. В 03:09 пожар был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м., никто не пострадал.

"Выехала на Ай-Петри, где ночью горели кафе и прилегающие хозяйственные постройки. По предварительной информации, причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки. Предположительное место возникновения пожара - район кухни одного из кафе. Ждем заключения пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении Павленко.

Как сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Крыма, в связи с пожаром организована проверка. "В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению нарушений требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.